Hausse du prix du carburant : « C’est tout à fait naturel et normal »

La hausse du prix du carburant annoncée vendredi par le gouvernement du Sénégal anime les débats et révèle l’ire de certains secteurs notamment celui du Transport. L’expert en économie verte, Doudou Ndiaye, estime, pour sa part, que cette nouvelle mesure « est tout à fait naturelle et normale ». Selon lui, cette situation est incontournable pour l’Etat du Sénégal.

« Ceux qui tiennent en main l’Etat ont besoin de gérer un pays et qui gère un pays a besoin de ressources. Et, le Sénégal vit dans une conjoncture mondiale fait de rareté de ressources et de difficultés financières », déclare-t-il. Doudou Ndiaye est d’avis qu’« il faudrait qu’en un certain instant que l’Etat, qu’il le veuille ou pas, qu’il applique la vérité des prix parce qu’en réalité ce sont les Sénégalais qui sont gérés ».

Poursuivant, l’invité de l’émission « Objection », reprise par Pressafrik, d’ajouter : « Il faudrait que l’Etat aussi trouve des moyens. A l’impossible, nul n’est tenu. C’est pour cela que nous tous nous avons constaté depuis le début que le président de la République Macky Sall avait opté pour qu’il n’y ait pas une flambée ».

A l’en croire, le Sénégal s’est doté de pas mal d’infrastructures de dernière génération. Par conséquent, lance-t-il, « il faudrait faire face à toutes ces dépenses-là et sans compter du train de vie de l’Etat. Il faudrait tout simplement que l’on arrive à trouver des ressources financières ».

Selon M. Ndiaye, « c’est la vérité des prix qui nous rattrape ». Ce, non sans rappeler les règles de l’économie : « Dans l’économie pure, la subvention est toujours bannie, parce qu’on dit de la subvention qu’elle rend paresseux l’agent économique avec ça, l’économie ne se développera pas ».

L’expert en économie verte prévient que d’autres secteurs vont certainement réagir dans les jours à venir parce qu’ils subiront les conséquences de « cette augmentation ».

« C’est sûr que très bientôt vous allez voir les autres secteurs vont réagir et se réajuster par rapport à leur prix et leurs produit, parce qu’eux aussi, « ils ne vont pas accepter de subir les contre coup de cette augmentation », souligne-t-il.

Le prix du carburant devra connaitre une hausse à partir de samedi 29 juin à 18 heures. Le super passe de 695 F à 775 F et le Gasoil de 595 à 655 F CFA, selon le communiqué du gouvernement sénégalais.