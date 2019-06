Grâce accordée à Karim Wade : l’étonnante révélation de Me Seydou Diagne

Une révélation faite par Me Seydou Diagne. Invité du Grand Jury de ce dimanche, l’avocat de Karim Wade a signalé qu’à ce jour, aucun document mentionnant que son client a bénéficié d’une grâce Présidentielle ne leur a été livré. » Karim est libre en 2016. Nous sommes en 2019. On n’a toujours pas reçu un certificat d’élargissement de la prison ou un document du décret de grâce (…). Sa détention comme sa libération a été aussi injuste qu’illégale, non conforme aux règles. Pour rester en prison, il vous faut un titre de détention, pour en sortir, un titre d’élargissement ».



Revenant sur les conditions de la libération de Wade-fils, Me Seydou Diagne rappelle, selon Dakaractu, que »c’est l’administration pénitentiaire et le gouvernement Sénégalais qui l’ont encadré et mis dans un avion », avant de marteler que son client »est, certes libre, mais en exil au Qatar. » Interpellé sur cette épée de Damoclès qui pend sur la tête de Karim, il se voudra clair : »cette contrainte par corps n’a absolument aucune valeur juridique pour nous. »



L’avocat sera aussi invité à parler de l’affaire Khalifa Sall. Occasion qu’il saisira pour déclarer que l’ancien maire de Dakar »ne demande ni grâce ni armistice, il demande que justice lui soit rendue. »