La 3eme et dernière journée de la phase de groupes de la CAN 2019 débute ce dimanche et nous proposera les dénouements du groupe A et du groupe B, dans lesquels l’Egypte et le Nigeria sont déjà qualifiés.

L’ENJEU DE LA JOURNÉE

La 3eme et dernière journée de la phase de groupes de la CAN 2019 débute ce dimanche. Au pas de charge, puisque tout sera liquidé d’ici à mardi, à raison de deux groupes par jour. Les réjouissances commenceront en fin d’après-midi pour le compte du groupe B : déjà qualifié après deux victoires en mode service minimum, le Nigeria sera opposé à Madagascar, en ballotage favorable pour la qualification avec 4 points en deux matchs. Euphoriques après leur historique première victoire sur le Burundi, Les Barea devront éviter tout relâchement face à des Super Eagles remaniés. Les hommes de Nicolas Dupuis garderont un œil sur la seconde rencontre, qui se disputera simultanément au Caire le Burundi (0 point) à la Guinée (1 point). Une victoire est impérative pour les hommes de Paul Put s’ils veulent espérer se qualifier (comme deuxième ou meilleur troisième).

Dans la soirée, quand les températures baissent un peu, l’Egypte (6 points) accueillera l’Ouganda (4 points), dans le groupe A. Déjà nantis de leur ticket pour le tour suivant, les hôtes du tournoi entendent continuer sur leur lancée face à leurs premiers poursuivants. Déjà opposés à l’Egypte il y a deux ans au Gabon, les Cranes avaient alors donné du fil à retordre aux Pharaons, ne s’inclinant que par la plus petite des marges. Mieux, ils les avaient battus à Kampala en éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. De quoi leur ôter bien des complexes. Dans le même temps, le Zimbabwe (1 point) sera opposé à la RD Congo (0 point). Battus deux fois sur le score de 2-0, les Léopards n’ont plus qu’un mince espoir de qualification. Leur seule possibilité consiste à battre les Warriors aussi largement que possible et à croiser les doigts en attendant les résultats des autres groupes.

LA DÉCLA : MOHAMED ELMOHAMADY (CAPITAINE DE L’EGYPTE)

« La confiance est au plus haut après nos deux premières victoires. On a déjà joué contre l’Ouganda en qualifications donc on sait que ça ne sera pas un match facile. »

SUR VOS AGENDAS

Groupe B :

18h00 : Burundi – Guinée

18h00 : Madagascar – Nigeria

Groupe A :

21h00 : Ouganda – Egypte

21h00 : Zimbabwe – RD Congo