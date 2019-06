En conférence de presse d’avant-match, le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, est revenu sur l’état de forme de ses protégés. Après avoir enregistré les blessures de Salif Sané, Idrissa Gana Guèye et Ismaila Sarr lors du premier match, contre la Tanzanie, le Sénégal a encore subi les dégâts des coups adverses face à l’Algérie. Selon le coach des « Lions », deux autres joueurs sont touchés. Le milieu de terrain Alfred Ndiaye et l’arrière droit Youssouf Sabaly sont ainsi forfaits pour le match de ce lundi, face à l’Algérie. « Alfred Ndiaye et Youssouf Sabaly sont forfaits pour ce match contre le Kenya, a-t-il révélé. Ils sont blessés. On récupère Gana Guèye et Ismaila Sarr. Salif (Sané) est encore un peu juste. » Aliou Cissé a ainsi pointé du doigt les coups irréguliers face aux Fennecs (34 fautes commises par l’Algérie sur ce match) en abordant les blessures de ses joueurs : « Les blessures, on ne les contrôle pas. Elle font partie du foot. Alfred Ndiaye a reçu un coup (contre l’Algérie). Son genou a un peu bougé. Sabaly a un souci au tendon, il s’est fait marché dessus par Mahrez et il y a eu une plaie. Pour Gana et Sarr, ce sont des vieilles blessures. »

Source Emedia