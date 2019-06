C’est officiel, le fils de Weah quitte le PSG

C’est officiel, Timothy Weah, le fils du célèbre George devenu président du Libéria, quitte le PSG pour rejoindre Lille. L’attaquant franco-américain de 19 ans a signé un contrat de cinq ans avec le dauphin du champion de France.

En attendant d’annoncer des recrues, le PSG vend. Après Moussa Diaby, et avant peut-être Christopher Nkunku, Timothy Weah quitte le champion de France de Ligue 1. L’attaquant de 19 ans rejoint Lille, où il a signé un contrat de cinq ans. Il était prêté pour les six derniers mois au Celtic. Comme expliqué vendredi par RMC Sport, le PSG récupère 10 millions d’euros dans cette transaction et bénéficiera d’un pourcentage à la revente.

« Le meilleur choix possible »

« Pour moi, le LOSC est le meilleur choix possible pour progresser et gagner du temps de jeu, explique Weah sur le site du club. C’est une équipe jeune et ambitieuse: je sais que Christophe Galtier et son staff sont très professionnels et appréciés par les joueurs. Rejoindre le LOSC, ça n’est pas rien puisque cette équipe a réalisé une superbe saison l’an dernier car une deuxième place, c’est une performance énorme: jouer la Champions League est d’ailleurs un rêve que je vais pouvoir réaliser. J’ai hâte de marquer des buts sous mes nouvelles couleurs et d’aider ce club à remporter des matchs et pourquoi pas des trophées ! »

International américain (huit sélections), Timothy Weah a fait ses débuts en Ligue 1 à 18 ans, le 3 mars 2018, contre Troyes. Il a disputé six machs sous les couleurs parisiennes, son club formateur, pour deux buts.