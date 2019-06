Can 2019 : Ansoumana Dione conseille à Aliou Cissé de ne plus fêter que la victoire finale

Ansoumana DIONE, Propriétaire de la Maison de l’Espoir et du Sourire, pour des solutions aux problèmes des citoyens, parle à l’Entraîneur de l’Equipe Nationale de Football du Sénégal. En cette veille de Match très déterminant contre le Kenya, pour la Coupe d’Afrique des Nations 2019, « dites à Aliou CISSE et à ses joueurs, de ne plus fêter que la victoire finale ». Oui, notre pays a toutes les capacités pour remporter cette Coupe d’Afrique. Le seul problème, est que le peuple sénégalais, au lieu de mettre totalement derrière son Equipe, est plutôt préoccupé par autres choses dont la gestion du pétrole, ce qui fragilise gravement l’état de santé mentale des joueurs. Maintenant, pour combler ce vide très dangereux, Ansoumana DIONE conseille à Aliou CISSE et compagnie, de prendre acte de cette position de la population, victime du comportement d’une certaine frange de la société, en se repliant entièrement sur eux-mêmes, jusqu’à leur retour au bercail, avec le Trophée continental. Ainsi, après chaque éventuelle victoire, le peuple manifestera, à lui seul, sa joie, ce qui l’obligera également à suspendre ces querelles, pouvant même déstabiliser notre pays. En clair, les Lions indomptables du Sénégal peuvent, bien sûr, faire revenir le calme et la sérénité au sein de la population, ce qui permettrait à notre justice de pouvoir mieux tirer au clair, cette Affaire Aliou Sall, pour notre cohésion nationale. Quoi de plus noble comme mission ?