Aliou Cissé décidé contre le Kenya…Gagner à tout prix !

Il ne le cache pas. Aliou Cissé, le sélectionneur national du Sénégal n’imagine pas quitter la compétition dès le premier tour. « J’ai envie de rester là jusqu’au 19 juillet », a-t-il déclaré, ce dimanche matin, en conférence de presse de veille de match contre le Kenya. Une rencontre décisive à laquelle, les deux équipes chercheront une place en huitièmes de finale de la CAN 2019.

« Je mesure l’ampleur du match, mais, c’est dans les grands matches qu’on voit les grands joueurs et grands entraîneurs. Je ne doute pas de notre qualité. Je ne doute pas mais je suis conscient de l’ampleur de cette rencontre. Perdre ce match-là est synonyme d’élimination. Il faut gagner lundi et continuer à rester ici et aller le plus loin possible car nous avons cette envie », a-t-il dit tout en sachant qu’un revers conduirait à son limogeage après un quart de finale lors de la dernière édition et une élimination dès le premier tour du Mondial 2018.

Mentalité, détermination…des Lions

Invité à évoquer l’état d’esprit de son groupe à 24 heures de ce rendez-vous capital, Cissé a rassuré : « nous avons la même mentalité, détermination et sérénité. Nous n’allons jamais baisser les bras. On prépare tous les matchs pour les gagner », a-t-il soutenu, rappelant que la performance de ses joueurs contre l’Algérie n’a pas été si mauvaise que ça.

