Affaire Jean Meissa Diop : L’ACT appelle les journalistes à refuser la censure

L’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) tient à exprimer tout son soutien au journaliste Jean Meissa Diop et à sa famille après le viol de son intimité familiale par des éléments de la Police politique de MackySall.

Au-delà de cet acte inadmissible, l’ACT rappelle à ce dernier que le droit d’informer et de s’informer, reconnu par notre Constitution et tous autres Traités internationaux dont le Sénégal est signataire, ne saurait être remis en cause par le seul souci de défendre des intérêts familiaux mis en cause dans ce qu’il convient d’appeler « l’affaire Sall-Timis ».

L’ACT appelle tous les organes de presse et tous les journalistes à refuser la censure et à opter pour l’équilibre et la déontologie dans la diffusion des informations relatives, de près ou de loin, à l’affaire précédemment citée.

Dakar le 30 juin 2019

Cellule de Communication de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail