Le secteur de l’énergie est très stratégique dans un pays, surtout au Sénégal. Il ne s’accommode pas avec le tâtonnement ou l’amateurisme. Surtout lorsqu’on sait qu’une pénurie de gaz ou de brut peut provoquer la chute du pouvoir. Il faut donc le confier à des entreprises qui ont les capacités financières. Et au-delà de la concurrence, que chaque partie mette en avant les intérêts du pays. Abdoulaye Diao patron de Itoc SA qui a perdu, au terme d’un appel d’offres international transparent, devrait accepter les règles du jeu en évitant de porter l’affaire dans la presse comme c’est le cas depuis quelques temps. C’est une affaire sénégalaise, réalisée par des fils de ce pays.

Khadija Ba, patronne de Der Mond qui a gagné le marché de brut n’est pas une étrangère. Il faut juste un peu de fair play d’une part et d’autre. Nous avons appris des manœuvres au niveau de certaines banques de la place pour saboter le travail de Der Mond le mois dernier alors que la sénégalaise Khadija Ba s’est entourée de toutes les garanties pour réussir sa mission. Dire ou faire dire que Der Mond n’a pas les capacités financières pour respecter les termes de son contrat avec la SAR, c’est ignorer tout ce qu’il y a derrière cette entreprise en terme d’expérience, d’assise financière et d’engagement dans le travail. Baba Diao devrait être fier de voir une jeune sénégalaise qui a l’âge de ses enfants, prendre la relève. Car, dans tous les cas c’est le Sénégal qui gagnera. Et, dans tous les cas, le monopole de Itoc SA allait être brisé un jour. Dans tous les documents que nous avons obtenus concernant les coûts proposés par les différentes sociétés concurrentes, Der Mond était la moins chère. L’appel d’offres a révélé des surcoûts lourdement supportés par les sénégalais depuis plusieurs années.

La concurrence doit être saine parce que les enjeux sont énormes. Et sur le plan sécuritaire, les autorités sénégalaises doivent se battre pour préserver la stabilité du pays dans un contexte sahélien agité. Qui contrôle l’énergie contrôle le pays. Raison pour laquelle, il serait suicidaire voir dangereux de confier un secteur aussi stratégique à une seule et unique personne comme cela a été le cas depuis fort longtemps. Patron de la banque «Outard», voisine de la Banque de Dakar de Frank Timis, Baba Diao ne devrait pas avoir des difficultés pour se reconvertir dans ce secteur s’il a encore les moyens.

Les responsables de Locafrique et de Der Mond sont conscients de leur rôle et de leur responsabilité dans la sécurité du pays sur le plan énergétique. Et jusque-là, ils ont démontré leur capacité en matière de mobilisation de ressources financières et d’anticipation dans les mesures opérationnelles.

Source Dakartimes