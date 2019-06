Pétrole et gaz : AME/ 2019 appelle au calme et à la sérénité

Le mouvement «Alliance Macky Encore en 2019» (AME/2019, pouvoir) se prononce sur l’actualité nationale marquée, par ce qu’il convient d’appeler, l’affaire «Pétro-Tim-BBC-Aliou Sall». Face à la presse, El Hadji Diamé Dansokho et camarades appellent à plus de retenue pour la sauvegarde de la stabilité et de les acquis démocratique du Sénégal : «L’exploitation prochaine du pétrole et du gaz commence, déjà, à faire objet de vives polémiques. Nous, responsables du mouvement «Alliance Macky Encore 2019» (AME/2019), voudrions lancer un vibrant appel aux citoyens sénégalais pour plus de retenue, de calme et de sérénité. Nous devons remercier encore le Bon Dieu de nous avoir gratifiés de ces ressources naturelles. Nous sommes donc un peuple béni par le Seigneur, le Maître de l’Univers. Que tout le monde le comprenne comme tel. Il ne sert à rien de se bouffer le nez. Le Sénégal est connu et reconnu comme un îlot de stabilité, de paix et de concorde dans une Afrique agitée et dans un monde si bouleversé», s’est expliqué El Hadji Diamé Dansokho qui, d’envoyer une pique à l’opposition : «On ne peut pas sur la base d’un simple reportage , somme toute, partisan, unilatéral et tendancieux vouloir porter le bonnet d’âne sur le frère du Président , en l’occurrence, Aliou Sall. Ce n’est pas sérieux, ça ! Ces agitateurs zélés doivent alors avoir raison garder. Qu’on n’accepte pas de se laisser manipuler par des puissances étrangères pour, enfin, faire main basse sur nos ressources. Notre responsabilité historique est engagée, en ce sens. On n’a pas le droit de sacrifier les générations futures. Le Sénégal doit primer sur tout.»

Ibrahima Ngom