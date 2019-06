Les prétendants à la mairie de Kaolack commencent à se signaler, à moins de six mois des élections locales de décembre 2019. Et le poste de maire suscite déjà beaucoup de convoitises.

Outre les responsables de partis, les hommes d’affaires kaolackois lorgnent le fauteuil de l’actuel maire, Mariama Sarr. C’est le cas de Mamadou Ndiaye Rahma le soi-disant homme « fort » de Kaolack qui adopte tous les moyens pour « écraser » ses adversaires. En à croire la source de sanslimitesn.com , l’ambassadeur itinérant est le cerveau des chantages , menaces et accusations à l’endroit des autres candidats par le biais d’un maitre chanteur Abdoulaye Khouma. Ce dernier assure bien son rôle de « beuk niingu » comme le disent les wolof , il applique à la lettre les ordres de son mentor .

En effet selon toujours notre source , Mamadou Ndiaye Rahma cherche à tout prix à ternir l’image de ses adversaires , il utilise l’argent du contribuable sénégalais pour mener à bien ses magouilles et menaces. Avec la complicité de son épouse , il est derrière les scandales sur la gestion des recettes de la mairie de Kaolack, scandale sur scandale , Mamadou Ndiaye Rahma continue à leurrer la population kaolackoise. Il se croit blanc comme neige mais ses détracteurs détiennent des infos bouillantes sur lui et sa famille . Il devrait plutôt prendre exemple des autres candidats s’il aimait sincèrement la ville de « Mbossé » et arrêter d’enfoncer dans ses délires son » fils » Abdoulaye Khouma qui n’a qu’à courber l’échine avant ses scandales avec sa famille soient dévoilés à la une des journaux .

Mamadou Ndiaye Rahma n’est non plus une référence pour certains jeunes kaolackois , la preuve l’association des Jeunes de Kaoalck qui défendent la candidature de Serigne Mboup avertit Mamadou Ndiaye Rahma et sa bande à travers un communiqué parvenu à sanslimitesn.com » Un Homme qui aspire à diriger la ville de Kaolack doit être digne , fier et respectable comme Serigne Mboup . Nous avons à notre possession des dossiers sur les scandales et trafics de Abdoulaye Khouma et Mamadou Ndiaye Rahma. Ils n’ont qu’ à arrêter sinon tous leurs magouilles seront dévoiler au grand public kaolackois. » dixit un des membres de l’association .

L’Histoire est loin de connaitre son épilogue si Mamadou Ndiaye Rahma et son poulain continuent semer la pagaille .

Affaire à suivre…

sanslimitesn.com