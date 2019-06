Enfin une peine à la hauteur du préjudice subi. Et tous les chauffards sont avertis. Walid Hassan le chauffeur qui avait tué les trois jeunes guinéens aux Almadies a été condamné à trois ans de prison et 200 millions de dommages et intérêts à payer aux familles des victimes. Non seulement il va purger trois ans de taule mais il devra aussi dédommager la famille à hauteur de 200 millions sinon il risque la contrainte par corps…Pauvre type, il apprendra à se contenir après ses virées nocturnes.