Lamp Fall TV : les travailleurs sans salaires depuis un mois

Les travailleurs du Groupe de presse Lamp FM /TV sont dans la dèche. Pour dire, les employés du très futé Alioune Thioune traversent, par les temps qui courent, une situation financière dialectiquement difficile. Les journalistes, animateurs religieux et autres membres du personnel de la radio et télé « Xarnubi » (du siècle) de Dakar, Touba et sont sans salaire ce, depuis plus de deux (2) mois. Un état de fait qui est non sans conséquence puis que bien d’entre eux commencent à déserter la boîte par ce que ne pouvant plus supporter cette impécuniosité qui les affecte si durement. Ce groupe est-il au bord de la faillite ? Nos tentatives d’entrer en contact avec «Ngal Doolé» ( l’autre sobriquet du patron de l’entreprise) ont été vaines.

Article invité