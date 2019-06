La Maison de l’Espoir et du Sourire ouvre ses portes ce lundi à Rufisque

La Maison de l’Espoir et du Sourire ouvre ses portes, ce lundi 1er juillet 2019 à 08 heures à Rufisque, à l’Immeuble Salam, au deuxième étage, en face l’arrêt car dit Sonadis. Cette grande première au Sénégal, est un lieu d’écoute, de conseils et d’orientations, initié par Ansoumana DIONE, expert en santé mentale. Désormais, elle quitte son cadre virtuel oû elle a résolu beaucoup de problèmes, redonnant espoir et sourire à ses hôtes. Ainsi, elle recevra ses premiers bénéficiaires, dans ses locaux, ce lundi à partir de 10 heures. Pour rappel, cette Maison accueille tout citoyen, vivant avec n’importe quel problème de société, auxquels nous apporterons des solutions idoines, lui permettant de poursuivre une vie stable et meilleure, pour le bonheur de toute la communauté. D’ailleurs, elle sera inaugurée à la fin de ce mois de juillet, en présence de très hautes personnalités. Mais, en attendant, toute personne confrontée à des problèmes, par exemple, de famille, de couple, ou relatifs à n’importe quel secteur d’activité, est la bienvenue. Notre mission est de vaincre le stress, l’anxiété, prévenir le suicide, la violence, la criminalité, le divorce, entre autres, pour le développement économique et social de notre pays.

Rufisque, le 29 juin 2019,

Ansoumana DIONE, Propriétaire de la Maison de l’Espoir et du Sourire – Rufisque