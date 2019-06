Khadim Ba…Le stratège qui a injecté 400 milliards à la SAR

Dans sa dernière livraison, le journal «Jeune Afrique», sous la plume d’Amadou Woury Diallo, a publié un article qui a révélé beaucoup de chose au niveau de la SAR. Khadim Ba, patron du spécialiste du crédit-bail qui a fait son entrée dans le capital de la Société africaine de raffinage (SAR) en 2017, a bousculé toute la hiérarchie. Baba Diao et ses répondeurs n’ont pas apprécié la percée de Khadim Ba. La preuve, ils ont perdu leur sérénité lorsqu’ils ont vu le reportage réalisé par «Jeune Afrique » sur «Locafrique».

De l’avis du journal de Bachir Ben Yahmed, «Khadim Bâ est sur le point de remporter son pari après plus d’un an de suspens. À la fin de juin, l’homme d’affaires devrait contrôler 51% du tour de table (moyennant 70 millions d’euros) de la très stratégique Société africaine de raffinage (SAR). Le montant a déjà été mobilisé, selon le jeune patron qui a d’ailleurs récemment rencontré Mouhamadou Makhtar Cissé, le nouveau ministre du Pétrole et de l’Énergie pour les derniers réglages du deal ».

Revenant sur son cursus, «Ja » écrit : «Diplômé de HEC Montréal en management des hydrocarbures, Khadim Bâ s’est fait connaître en redynamisant la société Locafrique spécialisée dans le crédit-bail agricole ». C’est en 2013 que «l’établissement financier qui a obtenu son agrément en 1974 a noué un partenariat sur dix ans avec l’initiative Feed the Future de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), afin de mobiliser près de 12 milliards de F CFA (plus de 18 millions d’euros) d’investissements au profit de producteurs principalement dans la vallée du fleuve Sénégal » note «JA ». Et, depuis 2015, «il participe également à hauteur de 20 milliards de F CFA au financement des campagnes d’achat de graines de la Sonacos » lit-on dans le journal.

Ainsi, «en août 2017, Khadim Bâ est entré dans le capital du plus ancien raffineur d’Afrique de l’Ouest, créé en 1963, en rachetant 34 % du capital au groupe saoudien Binladen Group, via sa filiale Petroleum, Chemicals & Mining Company (PCMC). Le reste de l’actionnariat est partagé entre Petrosen, Total Sénégal et le nigérian Sara Group. À l’en croire, tout s’est passé par le plus grand des hasards ». Il explique que c’est en 2017, «alors que nous finalisions le financement de la campagne arachidière, j’ai appris que 34 % de la SAR étaient à vendre avec une option sur les 17 % détenus par Petrosen (bras armé de l’État dans le secteur pétrolier). Je n’ai pas hésité une seconde».

Le journal rappelle que «des investissements estimés à 400 milliards de F CFA Son entrée au tour de table de la raffinerie implantée à Mbao, à 15 kilomètres au sud de Dakar, ne s’est toutefois pas faite sans heurt ». C’est ainsi qu’il s’est attaqué «aux problèmes de gouvernance et dénonce un contrat de 400 milliards de F CFA, signé sans appel d’offres, en août 2017, avec Oryx Energies, par Oumar Diop, l’ancien directeur général de la SAR, limogé depuis ». Il a été signalé que toutes les tensions de trésorerie que connait la SAR, sont causées par les anciens contrats signés et au blocage des prix des produits pétroliers par les autorités pour des raisons sociales.

Malgré, la SAR est en train de dérouler une stratégie pour engager une nouvelle phase. Aujourd’hui, la décision du Gouvernement de subventionner les produits pétroliers ont provoqué une dette estimée à 102 milliards de F CFA due à la SARR. «Mais sa direction est en passe de finaliser un accord avec Afreximbank afin de restructurer cette créance », révèle Khadim Bâ à «JA ». Le patron de Locafrique n’a pas manqué de saluer les avancées enregistrées en matière de gouvernance au niveau de la SAR grâce à la nouvelle équipe. Contrairement à Oumar Diop, Serigne Mboup, ancien Directeur général de Petrosen, passe désormais tous ses contrats d’approvisionnement par appels d’offres internationaux. Mais il est en train de subir les conséquences malheureuses du contrat de quatre ans signé avec Itoc pour la fourniture de gaz.

Selon «JA », la SAR essaie de résilier ce contrat, car il implique selon elle un surcoût de 30 dollars par tonne (400 000 tonnes métriques). Et c’est pour réduire les surcoûts injustifiables comme dans le passé, que le dernier contrat a été remporté par Der Mond Oil and Gas, qui a fourni un crédit de 40 milliards de F CFA. «JA » rappelle que ce groupe basé à Abou Dhabi a été fondé en 2016 par Khadija Bâ. « Nous avons gagné environ 9 millions d’euros par rapport à l’ancien contrat qui nous liait à Addax », se félicite-t-il sur «JA ». Le journal a aussi évoqué «le refus de l’ex-ministre sénégalais du Pétrole, Mansour Elimane Kane, d’appliquer l’accord signé avec Locafrique prévoyant le transfert de 17 des 45 % du capital du raffineur détenus par Petrosen ». Seulement, «l’ancien ministre souhaitait la construction immédiate d’une nouvelle raffinerie, quand le patron de Locafrique optait pour une extension de sa capacité de traitement (de 1,2 million à 2 millions de tonnes par an), avant d’envisager une nouvelle infrastructure d’ici à sept ans » écrit «JA ». Mais de l’avis de Khadim Bâ, c’est devenu une nécessité «que la SAR se modernise afin de pouvoir jouer pleinement son rôle dans un Sénégal bientôt producteur de pétrole et de gaz. Elle devra raffiner les premiers barils de brut qui seront extraits de l’offshore du pays, à Sangomar, d’ici à 2022».

Par ailleurs, il a été évoqué les besoins en investissement pour pérenniser les performances de la SAR. «Ces derniers, estimés à 400 milliards de F CFA, permettront de finaliser la transformation de la raffinerie qui réalise un chiffre d’affaires annuel de près d’un millier de milliards de F CFA, mais une perte de 1 milliard de F CFA en 2019 selon les prévisions. Ce montant sera financé à hauteur de 20% par Locafrique, le reste par ses partenaires bancaires et par le Fonds de sécurisation des importations de produits pétroliers (FSIPP), compte tenu de la mission de service public joué par la SAR », selon Serigne Mboup. Par ailleurs, «le top management de la raffinerie suit de très près le projet Gas-to Power de la Senelec qui cherche à mettre au gaz la plupart de ses centrales électriques » poursuit le journal.

Très ambitieux, Khadim Ba confie : «Stratégiquement, il faut que nous participions à ces investissements-là. Nous ne pouvons plus rester uniquement dans l’importation et le raffinage dont les marges sont minimes». L’ancien Ministre de l’Energie du Sénégal Samuel Sarr et ancien Directeur général de la Senelec dira : «Ce n’est pas un trader, il a une vraie vision industrielle de la pérennité de l’outil ». Aujourd’hui, l’ambition de Khadim Ba c’est de «travailler avec les banques locales et les pousser à participer davantage au financement de l’économie. Par exemple, sur les huit derniers mois, il s’est associé avec la Banque nationale de développement économique pour financer à hauteur de 85 milliards de F CFA ses importations de fuel. Des partenariats de ce type sont en train d’être noués avec Coris Bank et UBA Sénégal».

