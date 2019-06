La Tunisie et le Mali n’ont pas réussi à se départager au terme des 90 minutes (1-1) dans le cadre de la deuxième journée dans le groupe E de la CAN 2019.

Auteur d’une boulette sur corner, le gardien des Aigles de Carthage Mouez Hassen a mis en grande difficulté ses équipiers. Avant que Wahbi Khazri n’égalise dix minutes plus tard pour arracher le match nul.

Après la rencontre, le milieu de terrain tunisien, Ghaylen Chaâlali, a estimé, que la prestation des « Aigles de Carthage » était satisfaisante : « Je félicite mes coéquipiers. Le match n’était pas facile mais nous étions concentrés jusqu’au bout. Nous tenions à réagir après la première rencontre et surtout après les évènements survenus à Tunis hier. Maintenant, nous allons tout faire pour battre la Mauritanie et nous qualifier au prochain tour ».

Quant à Yassine Meriah, il n’a pas caché sa frustration : « Nous avons dominé l’adversaire mais avons raté beaucoup d’occasions. C’est frustrant. Nous avons reçu deux gifles depuis le début de la compétition. Il faut remettre les pieds sur terre et bien préparer la prochaine rencontre. L’ambiance au sein du groupe ? Les rumeurs qui ont circulé m’étonnent ! Nous sommes très proches et il n’y aucune tension entre les joueurs ».

Mouez Hassen : « Le but ? Je croyais tenir le ballon. C’est dommage et je m’excuse pour cette erreur. On progresse tous les jours. C’est un résultat qui nous permet de rester en course et ne dépendre de personne. Nous allons continuer à améliorer la prestation de tout le groupe ».

Wahbi Khazri : « On était globalement meilleurs. Le rendement était supérieur au premier match. La Mauritanie ? Si on refait le même match que ce soir, nous avons toutes nos chances. L’ambiance malsaine ? Nous sommes très soudés et nous vivons très bien entre nous ».

Alain Giresse : « Nous avons montré plusieurs qualités contre un adversaire de taille. Le match était d’un bon niveau. Si nous comparons cette prestation à notre première sortie, le verre est moitié plein. Mais il est moitié vide, quand on regarde notre vrai potentiel. A nous de continuer à progresser. »

Déjà accrochée par l’Angola (1-1) pour son entrée dans la CAN 2019, la Tunisie a encore peiné face aux Maliens et peut dire merci à Wahbi Khazri, très en vue et auteur de l’égalisation vendredi à Suez. Si le Mali est presque qualifié pour les huitièmes de finale avec 4 points, la Tunisie devra gagner son dernier match pour espérer sortir des poules.