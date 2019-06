Crans Montana 2019 : Cissé Lô pour le renforcement de la sécurité dans la région ouest-africaine

Le Président du Parlement de la CEDEAO, Moustapha Cissé Lô, est l’un des invités de marque du Forum de Crans Montana 2019 qui se déroule, en ce moment même, à Genève(Suisse). Le premier vice-président de l’Assemblée Nationale sénégalaise a, ainsi, livré un discours historique en interpellant les décideurs, gouvernements et autres chefs d’entreprises sur les perspectives pouvant faire de l’Afrique la 4e économie mondiale. Il a aussi profité de cette rencontre pour soulever la question liée à la sécurité globale, l’amélioration des infrastructures économiques et de la gouvernance, mais aussi, une meilleure valorisation des ressources naturelles, entres autres.

Crans Montana, faut-il le rappeler, est une organisation internationale non gouvernementale Suisse, dont le rayonnement et le prestige sont établis mondialement depuis 1986. Cette organisation internationale travaille avec l’ensemble des grandes organisations internationales, des gouvernements respectés, des entreprises et des organisations non gouvernementales.

Ibrahima Ngom