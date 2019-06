C’est une guerre « sans pitié » et « sans retenue » que se livrent Abdoul Mbaye et Macky Sall. Les partisans des uns et des autres se lâchent comme pas possible et cherchent par tous les moyens de nuire à l’autre. Abdoul Mbaye riposte par ses jeunes tantôt à Macky, tantôt à Mimi Touré. Et c’est un des conseillers de cette dernière qui vient de porter l’estocade en ressuscitant le défunt père d’Abdoul Mbaye, le majestueux magistrat, Feu Kéba Mbaye, auteur du fameux discours intitulé « L’Ethique, aujourd’hui »…

Cheikh Ndiaye, conseiller spécial « Abdoul Mbaye n’a pas respecté les conseils de son père ».

Au lieu d’écrire une lettre au Président Macky Sall, Abdoul Mbaye ferait mieux de relire la lettre que son père Feu Keba Mbaye(R.T.A) lui écrit en 1982. Abdou Mbaye est tombé très bas.

Abdoul Mbaye se moque doublement du peuple sénégalais serait-on tenté de dire tant les sorties de cet homme sont contradictoires et grotesques Après avoir vécu, éloigné des conditions difficiles et des préoccupations du peuple sénégalais de 1953 à 2012, soit 59 ans d’isolement et de vie de Pacha en plein cœur de Dakar, au moment où sa génération se battait pour un Sénégal meilleur, voilà qu’à la faveur de sa nomination comme 1er premier ministre du gouvernement de SEM Macky Sall, Abdoul Mbaye prit goût à la politique et voulut même adhérer au parti présidentiel. Il fit le déplacement jusqu’au siège de l’APR avec le style laudatif qu’on lui connait mais le Président lui demanda de se concentrer sur son travail primatorial. Défenestré en début septembre 2013, il se dressa immédiatement et sans raison comme le premier ennemi public du Président Macky Sall, celui-là même qui lui fit confiance, qui le sortit de l’anonymat. Fait nouveau au Sénégal, Abdoul Mbaye entra en politique à l’âge de 66 ans. De qui se moque t- il ? Et son père Feu Keba Mbaye eut raison de l’avertir à temps (Paix a son âme ) dans la lettre qu’il lui adressa en 1982, un conseil que le fils ne respecta point « Ne te mets pas en mal avec ceux qui t’ont fait confiance et en tête de qui se trouvent le Président de la République et le Premier ministre ». On comprend bien pourquoi Abdou Mbaye était le seul destinataire de cette lettre, sans doute, savait-il que son fils était plein de vices personnels parmi lesquels le mensonge et l’ingratitude. Voilà un premier ministre qui contre signe les décrets 2012 -296 et 2012-597 portant approbation du contrat de recherche et de partage de production conclu entre l’ Etat , Petro Tim et Petrosen sur les blocs de St louis offshore profond et Cayar offshore profond en totale conformité du code pétrolier, et qui revient après en 2019, en face du peuple les yeux grand ouverts, nous dire qu’il a été trompé par les services d’un autre ministère. Des fables racontées par un coquin pour reprendre le mot de Voltaire. Mais comme Dieu est intraitable avec les menteurs, la vérité a jailli lors de son interrogatoire à la Dic où il affirme oublier les conditions dans desquels il a signé ces décrets. Le mensonge et la volonté de salir son ancienne équipe sont alors manifestes. Tous ceux qui sont informés savent qu’il n’y pas eu violation du code pétrolier.

Mais le premier ministre Abdoul Mbaye aux contentieux judiciaires à la pelle, dans des affaires privées, devrait plutôt éclairer les sénégalais et les citoyens tchadiens sur les milliards que le Président Hissène Habré lui avait confiés.

Si le Monsieur à la moralité douteuse et au passé plein d’énigmes et dont les actes immorales et amorales affleurent les uns après les autres tel un processus géologique, tient à la vérité comme il dit non comme il le vit, il aurait mieux agi en aidant le peuple tchadien et toutes les victimes de ce dernier afin que justice se fasse et que les milliards puissent retourner sous forme de réparations aux ayants droits. On ne peut pas cacher un scandale et un crime de dimension mondiale et vouloir s’ériger en donneur de leçons. Peut-être que ce sont les ribba de cet argent acquis de façon illicite sur le dos des tchadiens qui se manifestent en le faisant délirer inconsciemment et montrer à l’opinion nationale, sa vraie personnalité.

Abdoul Mbaye ne croit qu’à l’argent et son passé le prouve rien d’autre ne l’a motivé durant toute sa carrière de banquier) et au pouvoir (son limogeage du poste de premier ministre l’atteste de façon tangible).

Abdoul Mbaye mène un autre petit combat, celui des aigris et des revanchards mais pas pour le peuple, qu’il ne connaît d’ailleurs pas.

Cheikh NDIAYE Cadre APR

Responsable Politique APR GRAND YOFF