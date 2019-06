Can 2019 : Cissé Lo passe au crible le jeu des Lions et se fait l’avocat de Krépin Diatta

Moustapha Cissé Lô ne sait que faire de la politique. En plus de son penchant prononcé pour la discipline de Socrate, le Président du Parlement de la CEDEAO est également féru du ballon rond. En vrai amateur du foot, il vient de passer au peigne fin les chances de l’Equipe nationale du Sénégal dans l’aventure Caire 2019. Pour lui, la défaite des Lions est une bénédiction, à ce stade de la compétition et, non, dans un match couperet. Il affiche sa confiance pour les pensionnaires de la Tanière et non sans apporter son soutien indéfectible à Krépin Diatta qui, récemment, a fait objet de moqueries, pour sa laideur, sur les réseaux sociaux.

Ibrahima NGOM Damel