Dans l’affaire de la fermeture du centre médical de la société de trandport Dakar dem dikk (DDD) dans laquelle les syndicats l’accusent, le DG de ladite société indexent des maîtres-chanteurs. Me Moussa Diop prévient à qui veut l’entendre qu’il n’acceptera jamais que des «maîtres chanteurs» lui marchent sur les pieds. Il soutient que le chantage ne passera pas renseigne d’ailleurs que la Direction générale a payé 369 millions Fcfa à l’Institution de Prévoyance Maladie (IPM) des travailleurs. Les travailleurs disent qu’ils ne peuvent plus se soigner à cause d’une dette de 71 millions Fcfa. Me Moussa Diop balaie d’un revers de main ces accusations. Il estime que son devoir est de refuser de donner les 71 millions Fcfa aux travailleurs et de payer directement les établissements sanitaires à qui l’IPM doit de l’argent. Selon Me Diop, l’argent est disponible, mais il n’a pas confiance aux syndicalistes parce que leur mandat est arrivé à terme.