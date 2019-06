Abdoulaye Wade n’a pas lâché prise. Il est toujours dans la dynamique de combattre la dynastie Faye-Sall. Et selon un communiqué adressé par la cellule com du PDS, « Le Président Abdoulaye Wade, secrétaire général national du Pds, demande aux militantes et aux militants ainsi qu’aux mouvements «karimistes» de participer massivement à la manifestation de ce vendredi 28 juin 2019 à la place de la Nation, organisée par la plateforme «Aar Li Nu Bokk pour la préservation de nos ressources gazières et pétrolières entre les mains d’une famille, d’un clan au détriment des Sénégalais »