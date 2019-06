La défaite de l’équipe du Sénégal face à l’Algérie dans le match comptant pour la deuxième journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019 est largement commentée par la presse du vendredi.

L’équipe du Sénégal a concédé ce jeudi une défaite logique 0-1 contre l’Algérie qui la place dos au mur dans la course à la qualification au second tour de la CAN 2019 (21 juin au 19 juillet). Dans l’autre match du même groupe, le Kenya a battu la Tanzanie sur le score de 3 buts à 2.

’’Les Fennecs domptent les Lions’’, affiche Enquête à la Une : qui écrit : ‘’Jamais deux sans trois ? Après deux revers en CAN, les Sénégalais viennent de confirmer le vieil adage en concédant une troisième défaite face aux Fennecs (1-0)’’.

‘’Cette fois encore en phase de poules, la pilule aura du mal à passer, enrobée d’un goût amer d’une défaite méritée tant les poulains d’Aliou Cissé ont faibli durant toute la rencontre’’, ajoute la publication.

‘’Désespérant !’’, s’exclame Libération, relevant que ‘’malgré la pléiade de joueurs, le Sénégal a buté devant l’Algérie pour la troisième fois en CAN. Avec seulement trois points (-1) en deux sorties, les coéquipiers de Sadio Mané (…) devront se battre crânement pour espérer passer le premier tour et se classer, au mieux 2e du groupe C ou à défaut, faire partie des meilleurs 3e’’.

Cette défaite est ‘’une piqûre de rappel’’, selon le quotidien Kritik qui évoque un ‘’Cissé sans génie’’. ‘’Comme prévu, le coaching a été déterminant dans cette rencontre. Malheureusement, Aliou Cissé est encore passé à côté’’, écrit le journal.

Selon Sud Quotidien, ‘’Cissé a raté son test’’. ‘’Aliou Cissé considérait le match face à l’Algérie comme son test pour son équipe qualifiée de favori de la 32e CAN (…). C’est raté !’’, dit le journal.

‘’Les Fennecs rapetissent les Lions’’, selon L’As alors que le journal Source A décrit ‘’des Lions sans âme, sans un semblant de révolte (….)’’.

‘’Dépassés’’, titre Le Soleil qui écrit : ‘’Dominée sur tous les plans, l’équipe du Sénégal faisait peine à voir. Tactiquement dépassés, les Lions ont perdu la bataille du milieu du terrain face à des Algériens qui ont choisi, d’entrée, d’exercer sur eux un pressing très haut qui a considérablement gêné les relances sénégalaises’’.

Le journal parle du ‘’retour mitigé’’ de la star Sadio Mané et souligne aussi qu’en ‘’l’emportant sur la Tanzanie (3-2), le Kenya met la pression sur le Sénégal’’.

Avec cette défaite, ‘’les Lions redescendent sur terre’’, selon Le Quotidien qui écrit : ‘’Première nation africaine et considérée comme l’une des favoris de la CAN, l’équipe nationale du Sénégal est tombée logiquement face à l’Algérie. Une défaite pleine d’enseignements qui devrait pousser Aliou Cissé et ses hommes à se réajuster au plus vite’’.

Libération annonce l’interdiction par le Préfet de Dakar de toutes les manifestations prévues ce vendredi dans le cadre de la polémique sur l’attribution des contrats pétroliers et gaziers. Selon Le Soleil, ‘’le Préfet de Dakar interdit toutes les manifestations pour risques de troubles à l’ordre public’’.

La Plateforme Aar li nu bokk voulait manifester pour réclamer la transparence dans la gestion des ressources naturelles. Des organisations de la mouvance présidentielle avaient prévu une contre-manifestation pour exprimer leur soutien au régime tandis que les syndicats d’enseignant comptaient descendre sur le terrain ’’pour défendre l’avenir du travail et exiger du gouvernement une gestion transparente des ressources naturelles’’.