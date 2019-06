Moqueries contre Krépin : Mamadou Lamine Keita indigné

Krépin Diatta, élu homme du match Sénégal-Tanzanie était méconnaissable contre l’Algérie. Visiblement, le garçon est affecté par les railleries de ses propres compatriotes sénégalais qui le trouvent pas assez beau et ont réalisé des caricatures de lui qui n’honorent pas le genre humain. Il faut comprendre que Krépin est un gamin et pas assez mûr psychologiquement pour supporter certaines attaques personnelles. D’ailleurs, je trouve ces attaques méchantes et hypocrites car personne parmi nous n’a de mérite par rapport à sa forme physique. C’est la nature, c’est Dieu qui donne à chacun la forme qu’Il veut. Nous devons tous nous indigner de ce comportement irresponsable de certains de nos mauvais et méchants compatriotes.

Mamadou Lamine Keita Président de l’observatoire national sur les investissements (ONI)