Au Baol, l’éthique politique semble ne plus faire partie des habitudes des politiciens du Baol. Cette situation, Maitre Madické Niang l’a bien appris. En effet, la plupart de ses souteneurs lors de la dernière présidentielle ont disparu. Ils étaient marabouts, jeunes, politiciens de métier à monter au créneau pour vanter les prouesses du candidat Madické moyennant des espèces sonnantes et trébuchantes. Car le Maitre était plus rapide que Lucky Luc quand il s’agit de sortir les billets de banque de sa poche. Parmi ces proches, un homme engagé est toujours resté fidèle à ses côtés. Son nom c’est Abdou Aziz Ndiaye. Son engagement a été salué par l’avocat politicien devant le khalife général des mourides. Tellement les mots étaient si touchants de la part de Maitre que le khalife même a approuvé la fidélité qui semble être une denrée rare en politique dans le département. Ici les adhésions et les alliances politiques ne se font plus par principe mais par la capacité financière de celui qui s’engage. Le responsable politique de Mbacké semble rester celui qui a plus de cote chez Maitre Madické Niang de par sa constance, son engagement et sa loyauté aux côtés des populations

Il s’investit corps et âme avec des couches démunies. Sa présence lors des magals en qualité de chef délégation du président Madické est bien appréciée chez les foyers religieux.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn