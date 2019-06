Marche interdite : Abdoulaye Mamadou Guissé et Cie se soumettent à la décision du préfet

Le Parti MCSS /FF a reçu la notification du préfet de Dakar interdisant toutes les manifestations de ce vendredi 28 Juin 2019.

En ma qualité de Président du seul parti politique ayant soumis une déclaration de marche pour ce vendredi 28 juin 2019 de 15h à 18h30 avec les itinéraires:

Départ: Rts- Allées Pape Gueye Fall- Avenue Faidherbe – Mairie Dakar – et Préfecture de Dakar pour la remise du mémorandum au Prefet de Dakar avec comme points saillants:

#Dénoncer les manipulations étrangères visant à créer le chaos et la déstabilisation de la cohésion sociale par Tullow Oil , bailleur et bras armé de BBC Afrique, de l’opposition réunie autour des intérêts des puissances occidentales dont l’unique objectif est de se partager nos maigres ressources , après le partage de l’Afrique au fameux congrès de Berlin.

Je me soumets au nom de notre parti politique à la décision de l’autorité républicaine mandatée par le suffrage universel, et la légitimité populaire dont la dernière en date du 24 février 2019.

Nous donnons rendez vous à nos militants et sympathisants le vendredi prochain O5 Juillet 2019.