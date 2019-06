Manifestation interdite : Abdou Karim Gueye arrêté

On en sait un peu plus sur les manifestants qui ont bravé l’interdiction du Préfet de Dakar et la décision de la Plateforme Aar Li Nu Bokk de surseoir à la marche qui était programmée ce vendredi 28 juin.

Il s’agit de jeunes membres du mouvement Nittou Deugg dirigé par le rappeur et activiste Karim Xrum Xaax. Ce dernier a été d’ailleurs alpagué par la police aux premières minutes de ce manifestation qui se tient sur l’Avenue Bourguiba.

D’autres jeunes ont été arrêtés par les policiers et conduits au commissariat central de Dakar.