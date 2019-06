Les réfugiés du Sahel affluent vers le…Sénégal

Le Sénégal, à l’instar d’autres pays est une des destinations favorites des nouveaux réfugiés de la sous-région : Des mouvements citoyens ont alerté sur ce phénomène surtout visible autour des ronds-points et carrefours comme Case ba aux Parcelles : D’après les Nations Unies, en un an environ un million de personnes ont dû fuir leur foyers en raison de l’insécurité et de la violence au Burkina Faso, au Mali et dans l’ouest du Niger. À travers le Sahel, ce sont 4,2 millions de personnes qui se retrouvent aujourd’hui en situation de déplacement forcé’’.