Kolda : le ministre des forces armées salue le travail des militaires sur le terrain

Face à la presse, le Ministre des Forces Armée a « salué » le travail effectué par les troupes sur le terrain. Maître Sidiki Kaba était en visite de terrain à la zone militaire numéro 6 qui couvre les régions administratives de Kolda et Sédhiou. Occasion saisie par le ministre pour réitérer « l’engament du Président Macky Sall et du Gouvernement de doter l’armée de moyens nécessaires pour faire face aux défis liés au terrorisme, à l’extrémisme violent et à la criminalité transfrontalières ». Sur le terrain, Sidiki Kaba a rassuré les autorités militaires et leurs troupes, le besoin de renforcer la zone militaire avec d’autres forces de sécurité comme la gendarmerie et la police.

ELHADJI MAEL COLY