KOLDA: Des rues désertes après la défaite des lions

Quelques minutes après le coup de sifflet du match entre le Sénégal et l’Algérie, toutes les rues sont désertes dans la ville de Kolda. La défaite des lions du football est passée par là. Pas de groupes de supporters dans les rues. Au Fan zone installé devant la mairie, certains supporters et autres fans ont même enlevé les maillots de leur corps dans un silence de cathédrale. Les places publiques souvent remplies de monde n’ont vu presque personne. Chacun a préféré rester chez lui et digérer cette défaite à sa manière. Comme une ville en deuil, l’engouement constaté depuis le début de cette CAN, s’est éteint de lui-même. Malgré tout, certains continuent à croire à la chance des poulains du coach Aliou Cissé. Par petits groupes dans des coins reculés, on prie le Ciel pour des succès à la bande de Sadio Mané.

ELHADJI MÁEL COLY