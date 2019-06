Écho de la CAN…Le Kenya revient à hauteur du…Sénégal

Le Kenya s’est imposé devant la Tanzanie (3-2) jeudi soir, lors de la deuxième journée de la phase de poules de la CAN. Les Harambee Stars reviennent à hauteur du Sénégal et gardent espoir dans la course à la qualification en s’offrant la première victoire de leur histoire dans la compétition.

On attendait un superbe match entre l’Algérie et le Sénégal ? (1-0). C’est finalement le Kenya et la Tanzanie qui ont fait le spectacle jeudi soir dans le groupe C. Menés au score à deux reprises, les Harambee Stars ont tenu tête puis fini par renverser leur adversaire du soir (3-2) pour revenir à hauteur du Sénégal dans cette poule et s’offrir la première victoire de leur histoire dans la compétition. L’espoir de qualification est donc bien réel avant le dernier match contre les Lions de la Teranga, que ce soit via la deuxième place ou la troisième (à condition d’être l’un des quatre meilleurs troisièmes). Les Kilimandjaro Stars, eux, sont en très mauvaise posture après avoir déjà chuté face au Sénégal lors de la première journée (2-0). Tout avait pourtant bien commencé pour eux avec l’ouverture du score de Msuva dès la sixième minute de jeu. Olunga (39eme) a réagi avant que Samata (40eme) ne redonne l’avantage aux siens avant la pause. Mais Omolo a égalisé de nouveau (62eme) avant qu’Olunga ne s’offre un doublé à dix minutes du terme (80eme). Un doublé qui vaut de l’or.