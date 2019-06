Bignona : La coupe de bois, l’autre mal de la Casamance

La coupe abusive et clandestine de bois est l’une des principales activités dans zone frontalière entre le Sénégal et la Gambie notamment dans les communes de Kataba 1, Djibidione et Oulampane. Chaque jour, des camions chargés de bois transitent d’un côté à l’autre emportant avec eux la garantie d’une vie future meilleure de toute une nation. Ne trouvant pas mieux pour le l’instant, plusieurs personnes se sont lancées dans cette activité illicite.

En dehors du baobab, il est rare ou presqu’impossible de trouver des arbres d’un certain calibre dans zone tampon entre le Sénégal et la Gambie. La belle forêt qui existait jadis dans cette partie disparait à grands pas du fait de la coupe abusive et irrationnelle du bois.

Les populations commencent à prendre conscience du danger qui les guette mais en l’absence d’une alternative elles se disent obligés de couper les arbres pour survivre. La zone a de fortes potentialités mais à cause de son enclavement et de l’insécurité, la vie est devenue insupportable. Mais cela n’est pas sans effet car aujourd’hui les conséquences de cette déforestation se font de plus en plus sentir. On n’a pas besoin d’être un spécialiste pour se rendre compte du retard et de la rareté des pluies, la chaleur est plus intense, entre autres

Proposer autre chose aux populations pour les détourner de la coupe abusive de bois semble être la solution et des projets de maraîchage pour les femmes qui sont également dans la production de charbon de bois seraient les bienvenues. Si on fait de même pour les hommes et les jeunes, l’on pense que la forêt sera épargnée.

En attendant qu’une solution soit trouvée pour arrêter ce fléau qui menace la survie des populations les forêts de la bande frontalière qui sépare la Gambie et le Sénégal les acteurs mise sur la sensibilisation pour réduire le désastre.

L.BADIANE pour xibaaru.sn