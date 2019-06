Amadou Ba, l’homme du Président…à éliminer après les Locales

De tous les caciques du régime de Macky Sall, Amadou Ba est sans doute le plus prévisible, quand il s’agit de parler de ceux à qui l’opinion publique prête l’ambition de vouloir succéder au Président actuel.

L’homme n’évoque jamais le sujet. Ses actes parlent pour lui. Et sa démarche crédibilise chaque jour encore plus l’image de présidentiable qu’il se construit patiemment, stoïquement, en dépit de tous les actes que posent ses détracteurs pour le pousser à la faute politique.

Jamais impliqué dans des querelles de positionnement, il s’est imposé parmi les leaders d’envergure de l’APR et les derniers résultats de la Présidentielle ont conforté son influence déterminante, qu’il s’est bien gardée de revendiquer.

Aux côtés de la Première dame Marième Faye Sall, il aura démontré aussi bien son efficacité au plan politique, que sa prodigalité au plan matériel et financier.

Dakar a été remporté haut la main, et son cheminement avec l’épouse du Président durant la campagne électorale aura décuplé l’estime de cette dernière envers lui, et définitivement scellé une relation d’estime et d’amitié réciproques qui imposent désormais Amadou Ba dans le giron présidentiel.

Cela n’a pas eu l’heur de plaire à beaucoup d’adversaires du même camp que lui.

Abdoulaye Diouf Sarr a été l’un des grands perdants de cette montée en puissance d’Amadou Ba. Confiné dans son bastion étriqué de Yoff où désormais Moustapha Cissé Lo affublé d’Abdoulaye Ndour vient lui mordre les mollets, son influence est réduite. Sa tentative de revendiquer sa position de Patron de Dakar est vite devenu un pétard mouillé qui aura failli le couvrir de ridicule, s’il insistait dans cette voie.

La question est donc qui freinera Amadou Ba ? Il fait peur. Il est craint. L’étendue de son influence et son positionnement aussi bien dans la haute administration où il compte des alliés fidèles et surs que sur l’échiquier politique national a ému plus encore ceux qui le redoutaient pour ses moyens financiers colossaux.

Jusqu’à un Macky Sall pris d’envie, comme le fut un certain Louis XIV, devant son intendant Fouquet.

Il a pris la même décision que le Roi soleil : démettre son puissant ministre de l’Economie et des Finances, diviser le Mammouth qu’il gérait comme un état dans l’état en deux départements ministériels.

Amadou Ba n’en a cure. Surtout qu’il prend sa revanche présentement. Pendant que le Sénégal s’échine à contester l’étendue de la crise financière qui le guette, à travers des communiqués de presse, nous assistons dans l’immédiat comme un démenti par la cruelle réalité, avec, pour la première fois, l’adoption d’une loi des finances rectificative consacrée à la réduction du budget de l’Etat !

En moins de deux mois en effet, Macky Sall est rattrapé par une réalité aux conséquences politiques comme un effet boomerang : sa décision d’affaiblir Amadou Ba.

Amadou Ba quant à lui est loin de ce désastre économique annoncé, avec à la clé une augmentation des prix du carburant aux conséquences négatives irrémédiables.

L’homme rencontre les grands de ce monde, et complète son agenda à l’international, en plus des solides appuis et de l’image de grand financier qu’il se sera construite déjà.

Les locales qui arrivent seront ses locales, et ce ne sera certainement pas un challenger fantasque de la trempe du très sonore Moustapha Cissé Lo qui peut lui barrer le chemin de la Mairie de Dakar.

Amadou Ba marche vers cet objectif, sereinement. Le chemin est balisé pur lui. Il a obtenu son ticket de candidature validé par l’Apr et ses alliés dès le moment où il a été désigné pour cordonner la Présidentielle à Dakar, et a offert sur un plateau d’argent un triomphe encore à Macky Sall, après la razzia des Législatives.

Ceux qui veulent lui barrer la route du Palais et l’écarter du schéma de succession du Président Macky Sall savent qu’ils ont déjà perdu la bataille des Locales à venir contre lui, avant même qu’elle n’ait lieu. Il s’est imposé à Macky Sall, dans une relation où le président n’est plus le maitre du jeu.

Aujourd’hui, en plus d’un Mahammed Dionne nullement intéressé par d’autres querelles que celles de défendre son Boss comme il l’appelle, ceux qui se cherchent des alliés pour leur projet de succession à Macky Sall et en veulent aussi à Amadou Ba pour le délit d’ambition présidentielle sont en train de peaufiner leur revanche, pour l’éliminer de la course à la succession, dès après les Locales, et remporter enfin leur guerre, contre lui.

Il est attendu, de pied ferme.