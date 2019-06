Affaire Petro-Tim : Boubacar Camara entendu pendant quatre heures

Après le passage d’Abdoul Mbaye, El Hamidou Kassé, Samuel Sarr et d’autres personnalités, c’était au tour du leader du Parti pour la Construction et la Solidarité, Jengou/Tabax,Boubacar Camara de faire face aux enquêteurs. Hier, l’homme politique et souteneur du candidat Ousmane Sonko lors de la dernière présidentielle, a été entendu de 10 heures à 14 heures à la Brigade des Affaires Générales, au Palais de Justice de Dakar. A sa sortie, le leader du PCS/JT qui était entendu en sa qualité de témoin et ex Secrétaire général du ministère de l’Energie a livré aux enquêteurs ce qu’il sait de cette affaire révélée par la BBC et dans laquelle sont cités Aliou Sall et Frank Timis.

Devant les enquêteurs, renseigne par IGFM, l’ancien Directeur Général des Douanes a soutenu qu’il n’avait reçu qu’un projet de contrat. « Personne ne nous a donné l’instruction de signer le contrat avec la compagnie petrolière Pétro-Tim ou encore Aliou Sall», a dit Boubabacar Camara à la sortie de son audition qui a duré près de cinq tours d’horloge.