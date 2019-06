Touba : la communauté mouride célèbre Baye Lahad Mbacké

Ce jeudi, Touba est le carrefour de tous les talibés mouride pour célébrer Serigne Abdoul Lahad Mbacke. Né en 1914 à Diourbel, le saint homme fut rappelé à Dieu en 1989 à Touba.

Il est le fils de cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme et de Sokhna Mariama Diakhaté. Il devient le troisième khalife général des mourides en succédant à son frère aîné Serigne Fallou Mbacké en 1968.Baye Lahad comme on l’appelle affecreusement est l’un des khalifes qui a marqué son règne en faisant de Touba une ville moderne.Comme ses prédécesseurs, il a su valoriser des sites : Kabes Gayes, Kade Bolodji, Mbarane Dieng, Bokki Barga, Touba Belel. Il entretenait des liens très étroits avec ses parents. Sous son khalifat, Touba a connu une expansion fulgurante et la cité bénite de Khadimou Rassoul accède aux infrastructures modernes : un hôpital, une gendarmerie, une gare routière, un marché. Il est à l’origine de la décoration à la marocaine et de l’extension de la mosquée qui ont nécessité la somme de 1 milliard 500 millions de francs et d’une bibliothèque qui abrite 170 000 ouvrages et Khassaides et des exemplaires du Coran. C’est à lui qu’on doit la poursuite de l’électrification, l’installation du réseau téléphonique, la mise en œuvre des rocades, l’implantation d’une dizaine de forages parmi lesquels celui de « Aïnou Rahmati », le puits de la miséricorde.

Le somptueux palais dénommé « Résidence Keur Serigne Touba » porte également la marque de Serigne Abdoul Ahad Mbacké pour un coût de 500 millions de francs CFA.

Son programme d’assainissement est surtout marqué par la restructuration du marché « Ocass » afin de lutter contre la contrebande et de redonner un nouveau code de conduite aux talibés pour rendre à Touba son côté sacré. Son appel destiné aux talibés à avoir chacun une résidence à Touba eut pour seul objectif de faire de la ville une métropole commune.

Cheikh Abdoul Ahad Mbacké est rappelé à Dieu le 19 juin 1989 à Touba. Il est remplacé par son frère cadet Cheikh Abdou Khadre Mbacké, imam de la grande mosquée de Touba.