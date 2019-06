Pétrole et gaz : l’AIS préconise le dialogue

L’Association pour Servir le Soufisme s’est prononcée sur la question du pétrole et du gaz. A en croire Mame Cheikh Mbacké Khadim Awa Ba, président de l’AIS, une exploitation dans de meilleures conditions de la ressource est possible. Pour ce faire, le dialogue entre les différentes parties prenantes est nécessaire afin de ne pas permettre aux personnes malintentionnées de ne pas réussir leur souhait de nous mettre en guerre pour exploiter notre pétrole et en faire ce qu’ils veulent.

« Avant tout je salue le peuple sénégalais souverain propriétaire légitime des ressources minérales , la diaspora et vous souhaite la paix. Comme vous le savez, notre mission est de préserver le riche patrimoine légué par nos érudits. Pour cela, l’AIS lutte contre tout ce qui nous empêche de vivre dans la paix et la stabilité . On a noté ces temps-ci beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans notre pays notamment le débat sur le pétrole et le gaz. L’AIS ne peut pas rester insensible puisque à chaque fois que de besoin, nous avons toujours répondu présents.

Et les archives peuvent en témoigner. On nous avait invité pour prendre part au premier dialogue sur le pétrole et le gaz qui s’est tenu à Diamniadio sous la présence du président de la République. Alors on ne peut pas rester sans se prononcer sur le scandale pétrolier qui est à l’ordre du jour. Comme nous l’avions dit en 2018, avec des questions qu’on avait posées au chef de l’Etat dont celle de la sécurité, de la mendicité et les fonds. Et comme on l’a toujours dit, dans tous les pays où le pétrole est découvert, il y a la guerre et on peut donner l’exemple de l’Irak, de la Libye et du Nigeria. C’est pourquoi nous avons exigé la sécurité dans le pays pour barrer la route aux personnes malintentionnées qui cherchent à créer des problèmes pour pouvoir exploiter nos ressources. Pour cela, nous devons faire en sorte que chaque Sénégalais se sente impliqué dans l’affaire du gaz et du pétrole. Et cela ne peut se faire que avec transparence.

Pour la paix dans notre cher pays le Sénégal, l’AIS compte bien s’impliquer pour la stabilité du pays. Nous avons la chance d’avoir une population mature et informée pour ne pas tomber dans les plans de ces personnes malintentionnées. Si le pétrole était découvert auparavant cela pouvait nous causer beaucoup de problèmes mais Dieu merci que cela est arrivé au bon moment où la population est mature et consciente de ce qui se passe. Les dirigeants doivent prendre en compte la maturité des citoyens sénégalais et surtout de l’opposition. Alors ces trois parties doivent se mettre autour d’une table pour trouver la meilleure solution pour l’exploitation de ces ressources profitables à tous.

Chaque partie doit jouer son rôle pour le bien du pays pour éliminer les personnes qui veulent nous mettre en mal. Si nous faisons tout cela, Dieu nous aidera à exploiter dans les meilleures conditions possibles. Ainsi, l’AIS compte bien descendre sur le terrain pour jouer sa partition et exercer de manière responsable son droit constitutionnel sur ces ressources », a soutenu Mame Cheikh Mbacké Khadim Awa Ba, président de l’Association pour Servir le Soufisme.

IGFM