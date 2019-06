Marche contre le pouvoir…Le FRN se reveille et marche

Le Front démocratique et social de résistance nationale (Frn) entre dans la danse des manifestations populaire : « Le FRN a décidé de se lancer dans des manifestations populaires « dès la semaine prochaine avec un vaste plan d’actions qui devra impliquer toutes les coordinations départementales du pays et celles de la diaspora. Il est d’ores et déjà demandé à tous les responsables aux divers échelons (départements et communes) de se préparer à accueillir les délégations du Front. La mission de ces délégations consistera, à travers une démarche participative, à partager avec les populations sur le pétrole et le gaz mais aussi sur la situation économique », indique le FRN dans un communiqué