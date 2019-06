Opposition et activistes du Sénégal, vous êtes zélés et démagogues !

Qui disait à nous tympaniser et à longueur de journée « France dégage, hommes blancs libérez nous, à bas le néocolonialisme, Total out, Shell, Elton, Auchan dégage, impérialistes, quittez notre pays? ». N’est-ce pas vous, Ousmane Sonko, Guy Marius Sagna, Babacar Mbaye Ngaraf, Fou malade, Barthélémy Dias, Kilifeu, Thiat,…?

Depuis la troublante et logiquement inconcevable enquête de BBC sur la gestion de nos ressources pétrolières et gazières, vous êtes étrangement devenus les premiers avocats et meilleurs Talibés de ce diable de la presse internationale, composante indiscutable des dernières râles, des ultimes débris de cette abomination que constitue le colonialisme. Arrêtez de violet l’intelligence des Sénégalais chers amis de l’opposition ainsi que vous , compatriotes activistes ! Par vos irresponsables attitudes de vous confondre à BBC pour vilipender votre propre pays et participer si bêtement à sa fragilisation -déstabilisation, vous venez de prouver chers amis, au-delà de votre incapacité à diriger la plus petite boutique, que vous nourrissez encore un complexe éhonté vis-à-vis de l’homme blanc. Qui disait qu’il ne consomme pas le carburant de stations d’essence appartenant à l’Occident ? Qui agaçait Auchan jusqu’à descendre dans la rue pour soit disant, défendre le nationalisme?

Chers opposants et activistes naguère si radicaux contre l’étranger, vous n’êtes que des démagogues, votre zèle est aussi manifeste que les blancs, en vous voyant faire toutes vos acrobaties actuelles, rient de vous sous cape. Vous ne faites pas honneur à l’Afrique et à l’homme noir, donc pas à votre pays le Sénégal pourtant si respecté à travers le Monde. Votre projet tourne juste autour du refrain hôte toi que je m’y mette ! Quelle honte après votre raclée du 24 février 2019 aggravée par le dialogue national parti sous de bons auspices en mode Fast Track!

Nos journalistes ont traité de tous les sujets ici au pays, ils ont toujours réalisé d’excellentes investigations, ils n’ont jamais cessé , grâce à la réalité de la liberté de la presse au Sénégal, de nous entretenir de tous dossiers susceptibles d’être visité jusqu’à celui du pétrole récemment soulevé par BBC et que vous tenez ainsi comme carnivore sauvages affamé face à un os ramassé et donc à ronger sans fin ni cesse. Êtes-vous donc subitement devenus des negres de service depuis que ce média étranger a soulevé cette polémique aux relents bassement malhonnêtes ?

Alors que personne ne nous parle plus de Total, de Auchan, de France, d’Amérique, de je ne sais quoi…dégage ! Votre engagement est faux et votre conséquence est nulle ! Le peuple doit vous disqualifier puisque vous ne respirez que pour vos rêves d’être un beau matin aux délices du Pouvoir. Votre combat n’a aucun rapport avec le pays, vous le menez pour vous-mêmes, donc non pas pour l’intérêt national mais pour votre intérêt personnel ! C’est quoi le patriotisme pour vous, c’est quoi selon vous la fin du néocolonialisme, adouber un média parce que ses promoteurs sont juste étrangers, donc plus respectables et plus crédibles que les nôtres ? Non ! Refusons, peuple du Sénégal !

Mamadou Biguine Gueye

Coordonnateur du mouvement Malaw/Fatick