Les hommes à abattre du Président Macky Sall…

On les appelle les hommes du président parce qu’ils sont susceptibles d’être les prochains successeurs du président de la république Macky Sall qui brigue son second et dernier mandat. Dans les couloirs de la présidence, on nomme en tête de liste des hommes du président, l’ancien premier ministre et actuel Ministre D’Etat, Secrétaire Général de la Présidence de la République que nous allons nommer selon les initiales de sa fonction ME.SG.PR. Ensuite le nom d’Amadou Ba, actuel Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur communément appelé MAESE apparait comme étant un potentiel successeur du président de la République, cause pour laquelle il veut briguer la mairie de Dakar pour s’en servir comme une rampe de lancement vers…Le Palais.

Et ce sont ces hommes que des faucons de la mouvance présidentielle (APR et Bokk Yakaar) veulent abattre.

Dionne, l’homme à éliminer maintenant…

Débarqué de son poste de Premier ministre pour être atterrir à une station d’homme fort de la présidence après le locataire Macky Sall, Mahammed Boun Abdallah Dionne est devenu l’homme à abattre des faucons encagoulés de la mouvance présidentielle.

Il va s’en dire que l’ancien PM et actuel secrétaire général de la présidence, Mahammed Boun Abdallah Dionne, évacué en Europe après avoir été sérieusement malade, aura besoin d’être en forme, surtout que ses adversaires encagoulés sont ceux de Macky Sall aussi. Il s’agit d’un groupe de très puissants collaborateurs du chef de l’Etat qui sont en train de s’organiser, pour, dès après les Locales, porter le combat de la succession du patron de l’APR.

Ils ont leur propre schéma, et une détermination renforcée par des moyens financiers conséquents, en plus d’une présence dans toutes les hautes sphères de l’administration et partout sur l’échiquier politique national.

Autant dire qu’il ne s’agit ni pour le Président Macky Sall ni pour son Ministre d’Etat d’adversaires négligeables.

Ceux qui veulent dégouter l’ex Premier Ministre passablement exténué et frustré par ces manœuvres alors qu’il ne nourrit d’autre ambition de que servir le Président et l’aider à réussir savent très bien que Dionne est l’homme de l’ombre qui murmure à l’oreille de son « boss ».

Son absence se fait déjà sentir, vu les bourdes qui ont fini de chahuter la communication de toute la République, à commencer par un Macky Sall décidément mal inspiré depuis le lancement du dialogue national, à chaque fois qu’il s’adresse à l’opinion.

Le régime, poussé jusque dans ses derniers retranchements a dû se « réfugier » à son siège pour parler du pétrole et du gaz, et tenter laborieusement de porter la réplique à une opposition requinquée qui domine et dirige désormais le débat, et lui impose même un rapport de forces dans la rue où Macky Sall a tout à perdre, s’il gère mal cette étape délicate pour son mandat.

Macky Sall est donc fragilisé devant son opposition, et mis en position de faiblesse à l’intérieur même de sa coalition par des leaders pressés de lui succéder, et qui savent surtout qu’il faut donner le coup de grâce à Mahammed Dionne, pour imposer à Macky Sall un rapport de forces qui les imposeraient comme le choix de sa succession.

Ce jeu d’échec met en péril aussi bien le régime que le sort du Sénégal.

Mais les adversaires politiques de Macky Sall aussi bien que ses ennemis intérieurs n’en ont cure.

Ils veulent la peau de Mahammed. Car, éliminer Mahammed Dionne, c’est avoir la tête de Macky Sall.

Le retour de Mahammed Dionne est donc attendu.

A suivre (demain mercredi)…Amadou Ba, l’homme à éliminer après les Locales