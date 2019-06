Le 1er mai lorsque les enseignant avaient exigé dans leurs cahiers de doléances une revalorisation de leurs salaires et l’amélioration de leurs conditions de travail, ils avaient été surpris par la réponse méprisante opposée par M. Macky Sall sous le motif fallacieux que le budget du Sénégal ne saurait supporter de telles augmentations…Et ce vendredi, les syndicats d’enseignants seront également dans la rue pour défendre l’avenir du travail et exiger du gouvernement ce que Macky Sall refuse catégoriquement. Et ils ajoutent aussi dans leurs cahiers de revendications, une gestion transparente des ressources naturelles. La marche des enseignants partira de l’Ecole Normale Supérieure (FASTEF) et se terminera au rond-point du Jet d’eau.