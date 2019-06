L’Etat prolonge le contrat de la SDE de 6 mois à partir du 1er juillet. C’est un autre avenant que le gouvernement a signé hier avec la SDE pour permettre à cette dernière de continuer à gérer la fourniture de l’eau d’ici le mois de décembre 2019

« Ce mercredi 26 juin 2019, l’Etat du Sénégal a signé avec la Sénégalaise des Eaux (SDE) un avenant au contrat d’affermage pour la gestion de l’eau potable en milieu urbain et périurbain ; cet avenant n° 10 proroge le contrat en cours pour une durée de six (6) mois, à compter du 1er juillet 2019 », peut-on lire dans un communiqué du ministère de l’Eau et de l’Assainissement.

Les services du ministre Serigne Mbaye Thiam de rappeler que « le contrat d’affermage de la production et de la distribution d’eau potable avec la SDE a été initialement conclu le 9 janvier 1996 ; entré en vigueur le 23 avril 1996 pour une durée initiale de dix (10) ans, il a fait l’objet de neuf (9) avenants successifs et devait finalement arriver à expiration le 30 juin 2019″. et qu' »En fixant au 30 juin 2019 la fin de cet avenant n° 9 signé le 31 décembre 2018, il était prévu que toute la procédure d’appel d’offres serait bouclée au plus tard au mois de février 2019 pour permettre l’installation du nouvel exploitant le 1er juillet 2019 ».