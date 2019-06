Echos de la Can : mi-temps 0 à 0

A la mi temps, le Sénégal et l’Algérie sont à égalité. Aucun but n’est marqué et il y’a eu peu d’occasions.

Le Sénégal a failli ouvrir le score à la 4e mn sur une action bien menée par Sadio Mané qui a pris de vitesse son vis à vis pour s’engouffrer dans la surface de réparation. Son tir repousse par la défense algérienne a été repris par Alfred Ndiaye puis Keïta Baldé qui a légèrement tire sur le gardien.

Les algériens vont répliquer à la 27e mn par l’attaquant Bounadji qui a éliminé le gardien sénégalais Édouard Mendy. Kalidou Koulibaly venu à la rescousse a dégagé le ballon qui allait droit au but. Ce même Bounadji reviendra à la 45e mn, mais son tir a été détourné en corner. La premier période a été âprement disputé et il y’a eu 24 fautes et 4 cartons jaunes (2 de chaque côté)