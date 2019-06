Vainqueur de la Tanzanie lors de la première journée de la CAN 2019, le Sénégal défie l’Algérie, ce jeudi (17h GMT), au Caire, pour sa deuxième sortie. Le sélectionneur sénégalais, Aliou Cissé devrait aligner une équipe différente de celle qui a joué le premier match.

Pour la première fois, depuis qu’il a été nommé sélectionneur des Lions en mars 2015, Aliou Cissé devrait changer ses habitudes et aligner une équipe que les circonstances l’imposent.

Alfred et Keïta Baldé pressentis

C’est du moins ce qui se sent depuis deux jours. Aldred Ndiaye et Keïta Baldé sont pressentis pour remplacer Gana Gueye et Ismaïla Sarr suite aux probables forfaits de ces derniers. En tout cas, Cissé choisira la meilleure équipe possible pour battre l’Algérie et filer en huitièmes de finale. Reste maintenant à savoir s’il alignera cette équipe.

La composition probable :

Edouard Mendy – Moussa Wagué, Kalidou Koulibaly, Cheikhou Kouyaté, Sabaly-Pape Alioune Ndiaye, Alfred Ndiaye, Krépin Diatta, Sadio Mané, Diao Baldé Keita, Mbaye Niang

Source IGFM