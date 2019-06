Mbacke : Omar Ndiaye Angloma tacle l’opposition

Le chargé de mission à la présidence attendait la démission d Aliou Sall pour se prononcer sur les polémiques du pétrole. Le responsable apériste de Mbacké Omar Ndiaye Angloma déclare qu’il faut faire très attention parcequ il y a des gens qui ont leur propre pétrole et leurs propres allumettes pour mettre le feu dans ce pays.Selon lui l attitude de l’opposition peut-être qualifiée de « rancunière » car son seul soucis est d’empêcher au président Macky Sall de travailler sereinement en voulant jouer les prolongations des élections présidentielles. L’ancien Premier Ministre Abdoul Mbaye et le leader du pasteef Ousmane Sonko ont été les principaux cibles du responsable Apr de Mbacké. Omar Ndiaye Angloma demande une simple explication à Abdoul Mbaye «qu’il nous édifie sur ses affaires avec Bocar samba Dièye et beaucoup d’autres scandales le concernant» ajoute t’il.Quant à Ousmane Sonko,le chargé de mission à la présidence n’ a pas pu trouvé les mots pour qualifier son manque d’ amour et de patriotisme pour Sénégal.«Ousmane Sonko cherche toujours à mettre le feu dans ce pays et sa façon de parler nous le démontre » accuse le responsable apériste de Mbacké.