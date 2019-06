La communauté mouride célèbre, ce jeudi 27 Juin 2019, le Magal dédié au troisième (3ème) Khalife Général des Mourides, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké (1914-1989). Né en 1914 à Diourbel, celui qu’on appelait, affectueusement, «Baye Lahad» est le fils du Fondateur du Mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul et de Sokhna Mariama Diakhaté. Cette dernière est de l’illustre famille des «Diakhaté», très connue pour son attachement viscéral à la culture islamique et à la recherche du savoir.

Serigne Abdou Ahad Mbacké est le frère utérin (de même mère) de Serigne Abo Madyana Mbacké, appelé couramment, Serigne Souhaibou Mbacké. Leur Sainte mère, Sokhna Mariama Diakhaté, est aussi la sœur de la Vénérée Sokhna Faty Diakhaté, mère de Serigne Saliou Mbacké Ibn Khadimou Rassoul, 5ème Khalife Général des Mourides (1990-2007).

L’historiographie mouride nous apprend qu’il a fait ses humanités auprès de son oncle maternel, le grand érudit Cheikh Alassane Diakhaté, en compagnie de ses frères Serigne Saliou Mbacké et de Serigne Souhaibou Mbacké. Ainsi, cet évènement qui va voir converger, aujourd’hui, bien de disciples mourides vers Touba-La-Pieuse, commémore l’anniversaire de la naissance de cet illustre fils de Bamba.

Ce fut en 1968 que Cheikh Abdoul Ahad Mbacké accéda au Khalifat de son père, Serigne Touba Khadimou Rassoul ce, à la suite du rappel à Dieu de son frère et très complice, Cheikh Mouhamadou Fadel Mbacké dit Serigne Fallou. Installé au trône de la Mouridya, il s’évertua à poursuivre l’immense œuvre entamée par «Borom Ndindy». Il procéda alors à l’agrandissement de la Grande Mosquée de Touba. La modernisation de la Ville Sainte porte également l’empreinte de ce Bâtisseur hors pair, ce grand éducateur et pédagogue confirmé : construction de 18 forages dans le périmètre de Touba, assainissement de la ville sainte, l’électrification, construction de routes, autoroutes et autres rocades, la dotation d’un poste de Police, d’un hôpital digne de ce nom, de centres et cases de santé.

La vivification des enseignements du Cheikh était inscrite au fronton des priorités du successeur de Serigne Fallou Mbacké. Il édifia une grande université islamique et y implanta une grande Bibliothèque «Khadimou Rassoul», appelée «Daaray Kamil», en 1977. Cheikh Abdou Ahad Mbacké ne badinait sur l’observance des préceptes de la foi islamique. Ainsi, il n’avait de cesse de s’investir pour l’assainissement des mœurs dans la Cité religieuse: bannissement de la cigarette, des jeux de fortunes, de la drogue, etc. Le Saint Homme était aussi un grand agriculteur de par ses nombreuses exploitations agricoles.

«Baye Lahad» était décrit comme un homme très véridique. Ce qui lui a valu le surnom de «Gnaak Jaakhaan» (qui ne badine pas sur les principes !).Pour dire, il était un homme de son époque. Il gardait de bonnes relations avec toute la famille de Borom Touba, les «Cheikh», ses contemporains d’autres «tarikhas» du Sénégal et, partout ailleurs, en Afrique et dans le monde.

Ce fut dans la nuit du 19 Juin 1989 que Cheikh Abdou Lahad Mbacké s’est éteint dans son village agricole de Touba Bélel, situé à l’Est de la Vila Sainte de Touba, laissant, sur ces entrefaites, orpheline toute une communauté. Il fut succédé au Khalifa des Mourides par Cheikh Abdoul khadre Mbacké Ibn Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Depuis, c’est son fils aîné, Serigne Sidy Mbacké Abdoul Ahad qui veille sur l’héritage familial. Yala Nafi Yagg Té Wéér ! Amen !!!

*Ibrahima NGOM Damel,

Journaliste