Le brillant plaidoyer de Amadou Ba en Chine…Sur la dette

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur s’est rendu à Beijing, pour une visite de travail avec les autorités chinoises. A cette occasion, Amadou Ba, qui représentait le président de la République Macky Sall, a pris part à la Rencontre des Coordonnateurs de la Mise en œuvre des actions de suivi des Conclusions issues du Sommet de Beijing du Forum de la Coopération sino-africaine (FOCAC). Il se trouve en effet que Macky Sall co-préside depuis 2018 le FOCAC. C’est pourquoi, Amadou BA a présidé les réunions des ministres des Affaires Etrangères de l’Afrique qui se sont tenues du 23 au 25 Juin à Beijing. Le chef de la diplomatie sénégalaise était accompagné de Oumar Demba BA, Ministre, conseiller diplomatique du président de la République, coordonnateur National du FOCAC et d’une forte délégation. Au cours des réunions de travail, les ministres sénégalais et chinois ont discuté des questions relatives à la coopération bilatérale, au Forum sur la coopération sino-africaine. Ils ont également parlé des questions multilatérales. Dans son intervention, Amadou Ba a plaidé pour l’amélioration des capacités africaines en matière d’élaboration et de présentation de projet structurants. Il a partagé avec son homologue chinois les axes de la coprésidence sénégalaise et lui a assuré la disponibilité du Sénégal à collaborer étroitement avec la Chine pour la consolidation des acquis, le maintien du caractère inclusif et pragmatique du mécanisme et le renforcement de la confiance entre les parties africaine et chinoise. Cela dit, le ministre chinois informé du mauvais procès, fait à son pays depuis quelque temps par certains pays développés, au sujet de la dette des pays africains, alors que son pays est un partenaire de développement dans le financement de projets viables en Afrique. Pour le chef de la diplomatie sénégalaise, l’endettement de certains pays africains n’est pas lié à la Chine. «A cet effet, le Sénégal est prêt à initier une démarche africaine commune afin d’alléger l’endettement de nos pays, par des innovations dans la mobilisation des ressources et l’exploration de nouvelles sources de financement», indique Amadou Ba.