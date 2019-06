Par Mbaye Diene…

DIEU a mis du temps pour créer un grain de sable petit qu’il soit sur lequel nous marchons, cultivons pour nous nourrir, mais DIEU à également mis du temps pour créer le Pétrole , cette Roche liquide d’origine naturelle piégée dans les formations géologiques particulières à l’ère du temps.

Découvrir le Pétrole , l’exploiter nécessite des efforts considérables autant sur le plan technique que financier pour ensuite la plus part du temps être cause de tensions ,la presque totalité des points chauds du monde ont pour cause cette source d’énergie qui est la plus utilisée mais aussi le pilier de l’économie mondiale et cette raison fait que DIEU sait pourquoi il a mis cette énergie fossile enfoui dans des profondeurs cachées des océans …..

Le Sénégal, pays de plus de 50 ans d’indépendance, découvre cet Or noir après des dizaines d’années de recherche………………; ensuite en ce mois de juin,juste après le démarrage des travaux de L’APPEL AU DIALOGUE NATIONAL , surgit ce reportage de la BBC sur des supposées commissions perçues par le frère du Président de la république ,où dit-on survit beaucoup de zones d’ombres

Nous venons de sortir de joutes électorales dont cette récente découverte fait partie des principales ENJEUX, et nous avons au Sénégal une opposition sensée qui tient une occasion après sa récente défaite sur cette affaire en perspective des échéances futures ,LE JEU DÉMOCRATIQUE du terrain politique se nourrit toujours d’événement donc L’OPPOSITION EST DANS SON RÔLE ce qui est normale dans toute démocratie telle est ma PREMIÈRE LECTURE sur cette affaire .

Ma DEUXIÈME LECTURE est que nous vivons dans un monde où la règle générale est L’INTÉRÊT À TOUT PRIX et ceci passe par l’une des principales canaux à savoir LA PRESSE, Ce Quatrième pouvoir par sa capacité de manipulation et d’influence des esprits à des desseins d’orientation des masses pour atteindre leurs objectifs ; ainsi ce qu’il faut le plus éviter sur cette affaire c’est LA GUERRE DES MULTINATIONALES AU SÉNÉGAL .

La découverte du Pétrole malgré cette période de turbulence marquée par une baisse soutenue du prix du baril et une perte de part de marché mondiale mais aussi les efforts déployés par notre pays en énergie renouvelable boostera notre industrie et notre agriculture en perspective d’une réelle autosuffisance alimentaire mais aussi une nette croissance de notre économie sans oublier la part réservée aux générations futures ; et le Président de la République Son Excellence Macky SALL désigné « Homme de l’année du secteur pétrolier africain » en reconnaissance de ses efforts visant à relancer l’économie sénégalaise et à créer un marché attractif pour le pétrole et le gaz est plus que jamais résolu à établir la lumière sur cette affaire par l’ouverture de cette enquête .

Et les actes posés ces derniers jours montrent à suffisance sa Volonté de transparence.

Vivement que jaillisse la lumière.

SENEGALAISEMENT VOTRE