El Hadji Kassé : « Je n’ai cherché à enfoncer personne… »

Le désormais ex porte-parole de la Présidence, El Hadji Hamidou Kassé, a été entendu par les enquêteurs de la Dic ce mercredi. A sa sortie de de l’audition, il a tenu à faire une précision. « Je ne peut pas entrer dans les détails. J’ai rencontré des gens extrêmement courtois qui m’ont posé des questions. J’ai répondu. Je dois juste dire à tous mes amis, parents et tous mes camarades de l’Apr que je suis toujours sur les mêmes positions de combat. Parce que toute ma vie a été un combat pour la justice, l’égalité et pour la vérité. Je n’ai jamais cherché à enfoncer qui que ce soit, à fortiori Aliou Sall. Mais donc on verra bien la vérité. En attendant il faut que la sérénité reviennent dans ce pays », a-t-il déclaré selon Seneweb.