Le Cameroun est entré dans la Coupe d’Afrique des Nations avec un succès contre la Guinée-Bissau (2-0). Longtemps accrochés, les Lions Indomptables ont fait la différence avec deux buts inscrits en trois minutes peu après l’heure de jeu.

Après avoir brandi la menace d’une grève pour une énième histoire de primes, le Cameroun a bien débuté sa Coupe d’Afrique des Nations. Il s’est imposé logiquement contre la Guinée-Bissau (2-0) pour le premier match du groupe F, même s’il a fallu attendre l’heure de jeu pour que les Lions Indomptables fassent la différence. Elle est venue d’un corner de Karl-Toko Ekambi repris par Yaya Banana de la tête (1-0, 66eme), pour une action signée à 100% par des anciens Sochaliens. Trois minutes avant le but du break, signé Stéphane Bahoken, tout juste entré en jeu (2-0, 69eme). Un coaching parfait de Clarence Seedorf, qui venait aussi de lancer Clinton Njie, à l’origine de l’action depuis son côté gauche.

LE CAMEROUN DÉJÀ SUR LA ROUTE DES 8EMES

Avant ce dénouement heureux, le Cameroun avait globalement maîtrisé son sujet, sans pour autant se montrer particulièrement dangereux. Il a même fallu attendre le début de la deuxième période pour qu’Eric-Maxim Choupo-Moting, titulaire et capitaine, ne se crée une première vraie occasion (50eme). A force de ronronner, les Camerounais auraient même pu se faire piéger, le milieu monégasque Pelé (12eme) ou Manconi (64eme) ratant de peu le but d’André Onana. Même à 2-0, les Lycaons n’ont pas lâché le morceau et ont touché le poteau par Piqueti (74eme). Mais la 118eme nation au classement FIFA, qualifiée pour sa deuxième phase finale de CAN consécutive, devra encore attendre pour décrocher la première victoire de son histoire dans la compétition. En revanche, le Cameroun a déjà un bon pas vers les 8emes de finale, avant d’affronter successivement le Ghana puis le Bénin dans ce premier tour. D’où l’importance de monter en puissance.