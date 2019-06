Du faux dans le contrat avec Timis : Seydou Guèye dément Abdoul Mbaye

Le nouveau ministre Conseiller en communication du président de la République dément avec fermeté les allégations de l’ancien Premier ministre (Pm), Abdoul Mbaye. Ce dernier avait affirmé que le contrat de concession entre l’Etat du Sénégal et Pétro-Tim avait été examiné en Conseil des ministres. « Faux ! Cela n’a pas été le cas », si l’on croit à Seydou Guèye qui informe qu’Abdoul Mbaye était le premier à disposer des documents.

« D’après le rapport du ministre de l’Énergie, c’est Abdoul Mbaye qui était le Premier ministre et a disposé des documents pour son contre signature », précise d’entrée le nouveau ministre de Com’ du Palais.

Selon l’invité de Rfm matin de ce mercredi 26 juin 2019 : «Abdoul Mbaye se fait de plus en plus remarquer par une attitude incompréhensible qui me semble plus relevée de la haine que d’autres choses ».

Et pourtant, souligne-t-il : « Au moment où ces contrats ont été signés, Abdoul Mbaye faisait partie des hommes les plus heureux du monde puisqu’il était Premier ministre (Pm) ». Et, constate-t-il : « Je crois que c’est l’inverse, depuis qu’il n’est plus Pm, il fait partie des hommes les plus malheureux ». Avant de souligner : « Il est à tendre une quête de vérité, nous sommes d‘accord avec lui. Mais on commence d’abord part rétablir la vérité des faits ».

À en croire Seydou Guèye, « ces contrats n’ont pas été examinés en Conseil des ministres. Ils ont été transférés après signature de M. le Premier ministre Abdoul Mbaye au président de la République ».

« Dans ce cas d’espèce, explique-t-il, le contreseing, est une responsabilité politique, donc on ne peut pas accepter qu’Abdoul Mbaye passe son temps à dire qu’on m’a présenté du faux ».

M. Guèye de signaler : « Que c’est qu’avec Abdoul Mbaye, que ce concept de faux est devenu un concept de notre espace politique: un faux certificat de mariage, une fausse déclaration sur l’éventualité d’un mort à l’issue d’une manifestation, je pense que c’est un peu léger pour quelqu’un qui a été PM ».