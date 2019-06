Au camarade Aliou Amadou Sall – Par Mamadou Moustapha Fall

C’est un sentiment de fierté qui m’anime en écrivant ces lignes. Pendant quelques jours, vous avez été injustement victime d’attaques de la part de beaucoup de nos compatriotes haineux et rétrogrades. Je me mets à votre place, pour saisir votre degré d’affliction, pour comprendre combien il est extrêmement difficile de subir injustement des calomnies d’un niveau insoupçonné de la part d’un conglomérat de personnes qui, le plus souvent, ne cherchent pas à comprendre mais sautent sur la moindre occasion, fût-elle la plus sordide.

Les jugements de valeur et les insultes sont très durs à encaisser pour un humain au vrai sens du terme. Ecœuré par cette entreprise qui s’en prend à votre honorabilité, je me devais en tant que frère, camarade et ami, de vous apporter tout le soutien nécessaire dans ces moments qui indigent tous les individus animés d’une once de bon sens. Je suis très peiné par cette cabale injustifiée contre votre personne qui n’a qu’un seul objectif : passer par vous pour atteindre notre cher Président réélu triomphalement pour son bilan élogieux. Mais dans cette atmosphère marquée par l’expression la plus indigne de l’inhumanité de certains de nos compatriotes, j’ai finalement trouvé des motifs de satisfaction.

Satisfaction parce que vous avez su faire face de la meilleure des manières en adoptant la posture qui sied à l’homme d’Etat et au croyant : mettre à l’aise celui qui vous a nommé, laisser la justice faire son travail et jurer devant Dieu, Le Saint Coran à la main. Satisfaction parce que des camarades, des proches et mêmes des anonymes ont su faire preuve de discernement dans ce qu’il est convenu d’appeler la stratégie déstabilisatrice orchestrée par une bande de revanchards qui préfèrent le chaos à la prospérité. Oui il y a des Sénégalais avertis qui ne se sont pas laissé entraîner par le reportage tendancieux de l’irresponsable Mayeni Jones de la BBC. Satisfaction parce que vous n’avez pas oublié qu’on « réduit à néant l’opposition d’un adversaire par le comportement de dignité qu’on lui oppose ».

Courageusement vous avez montré à la face du Sénégal et du monde que vous êtes animé d’une foi inébranlable dans les vertus cardinales héritées de vos ancêtres toorodbe. Quand l’arrière-petit-fils de Khaly Amar Fall parle du monde toorodo, on peut y prêter attention. Satisfaction parce que vous avez montré que rien ne vaut la dignité. Aliou, vous avez montré que les responsabilités de ce bas-monde ne doivent pas nous pousser à oublier notre modeste statut d’homme avec tout ce que cela comporte comme désintéressement, détermination et sens de l’altérité. Satisfaction parce que la ruée maléfique de vos adversaires n’est qu’un feu de paille qui deviendra poussière dans des délais non prohibitifs. Comme on dit en wolof « ludul dëgg du yagg ».

Satisfaction parce que les Sénégalais ont pu voir la face hideuse des desseins sataniques de certaines personnes qui nous tympanisent avec leur société « si….. vile ». Satisfaction parce que les populations de Guédiawaye ont montré encore une fois leur sens de la loyauté en vous exprimant leur dévouement, qui est magnifique et indéniable. Ces populations sont reconnaissantes de l’éclatant lifting connu par leur ville dans plusieurs secteurs grâce à la pertinence de vos actions. Satisfaction parce que vos collaborateurs de la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC) ont reconnu votre leadership et votre pragmatisme. C’est cela le fruit du travail bien fait. Les services que vous avez rendus à la communauté ne seront pas de vains efforts, Aliou.

Sachez que les Sénégalais justes et conscients vous apprécient pour votre humanisme, votre loyauté et votre tempérance. Je vous invite à faire vôtre cette sagesse allemande : « Le temps est le dévoileur de la vérité. »

Courage Camarade Aliou Amadou Sall ! Time will tell !

Mamadou Moustapha FALL,